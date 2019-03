Glennis Grace, Lil’ Kleine, Frans Bauer en Kraantje Pappie op Heideweek

Geen extra maatrege­len op gevaarlij­ke wegen in Bennekom

9:15 BENNEKOM - Er staan geen extra aanpassingen voor de Molenstraat, Commandeursweg en Kierkamperweg in Bennekom op de agenda. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Ede naar aanleiding van de vraag daarom van Joost Christiaans en Nicole Voet. Wel is er een aantal maatregelen gepland in het kader van de snelfietsroute tussen Ede en Wageningen.