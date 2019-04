Glennis Grace zegt onverwacht haar optreden in Ede af: ‘Voor jou drie anderen’

EDE - Het Oranjebal in Ede moet het vrijdagavond doen zonder de aanwezigheid van zangeres Glennis Grace. De bekende zangeres uit de Amsterdamse Jordaan heeft het optreden een week van tevoren afgezegd voor een optreden in The Voice Kids . ,,Dit is heel erg jammer. Maar ze kan hier nu eenmaal onderuit komen”, zegt Pieter Neels van de organisatie.

In eerste instantie was de organisatie niet te spreken over de actie van Grace, die voor de tweede keer naar het feest in Ede zou komen.

‘Voor jou drie anderen’

Een foto van Grace was lange tijd doorgekrast te zien op de website. ‘Daaaag Glennis! Voor jou 3 anderen', stond een tijdje te lezen op de site van het bal. ‘Glennis Grace heeft een week voor het Oranjebal afgezegd. Niet dat ze ziek is ofzo. Nee, er kwam gewoon iets tussendoor waar ze echt niet onderuit kon. Gelukkig had het niets te maken met een tussengekomen schnabbel die beter betaalde dan een optreden voor het Oranjebal, want dat zou wel heel rottig voelen voor het goede doel', stond erbij.

Inmiddels zijn de foto en tekst verwijderd. ,,Er ontstond nogal wat commotie over”, legt Neels uit. ,,Maar in het contract staat nu eenmaal de clausule dat ze er onderuit kan komen. De afzegging kwam wat laat, maar ze heeft er alle recht toe om af te zeggen. Dan moeten we dat gewoon accepteren.”

O’G3NE is vervanging

Vervanging heeft de organisatie gevonden in O’G3NE, de drie Brabantse zussen die in 2014 kijkcijferhit The Voice of Holland wonnen en in 2017 Nederland vertegenwoordigden op het Eurovisie Songfestival. ,,Daar zijn we ontzettend verguld mee. Het is geweldige vervanging”, zegt Neels.