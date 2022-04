Goedkoop reizen met trein op Valleilijn, in avonduren en in het weekeinde

Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar is er ’s avonds een speciale Valleilijn Railrunner voor 1 euro. In het weekeinde is een dagkaart verkrijgbaar voor 6 euro. Wie op zaterdag heen wil en op zondag terug, heeft twee dagkaarten nodig. Ook dan is voor kinderen een Valleilijn Railrunner beschikbaar voor 1 euro.

Onzekere toekomst kippenlijntje

De toekomst is onzeker voor wat in de volksmond het ‘kippenlijntje’ heet. Connexxion rijdt nog tot eind 2023 op het traject. Voor een aanbesteding over langere termijn (doorgaans vijftien jaar) was in 2020 mede vanwege het afnemende aantal reizigers geen gegadigde.