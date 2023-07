Goedkoop tanken in Ede: bij deze benzinestations betaal je het minst

School wil ‘van gezond eten een feestje maken’, dus trakteren jarige leerlingen op ‘pizza con fruta’

Zakjes chips of snoep komen er niet meer in bij basisschool Kindcentrum De Werf in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Jarige kinderen kunnen in de keuken iets gezonds en leuks klaarmaken en daar op trakteren. Zoals een fruitpizza.