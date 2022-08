Groeiend ongenoegen over opkopen van Gelderse boerenbedrijven om snelweg aan te kunnen leggen

Politici van de ChristenUnie hebben Kamervragen gesteld over de (gedeeltelijke) aankoop van acht boerderijen in Utrecht en Gelderland door Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A27 bij Utrecht. Met de stikstofruimte die door de organisatie is opgekocht, is de stikstof die op de nieuwe weg wordt uitgestoten geen probleem meer.



De ChristenUnie vindt de gang van zaken echter onwenselijk. Kamerleden Pieter Grinwis en Stieneke van der Graaf noemen het wrang dat voor de aanleg van een snelweg er heel snel stikstofruimte wordt gevonden, terwijl dat voor andere projecten niet geldt.



Dat is niet goed voor het vertrouwen in de overheid, zo zeggen de politici. Eerder werden al boeren uitgekocht voor de verlenging van de A15 naar Zevenaar