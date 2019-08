Groot gaslek aan Klaphekweg Ede: tankstation Firezone afgesloten uit voorzorg

Edese Heidekonin­gin Inge adviseert: ‘Blijven zwaaien, ook al ben je het zat’

9:15 EDE - De heidekoningin in Ede is een begrip. En nog altijd verveelt het fenomeen niet. Kavita Mohan (30) is dit jaar heidekoningin, Inge Buijs-Snijders (60) vervulde die functie 34 jaar geleden. ,,Tijdens de Vlegeldag ben je helemaal kapot."