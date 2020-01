Groot politieonderzoek naar vuurwerk-raddraaiers in Ede: ‘Dit was zeer lafhartig gedrag’

De betrokken agenten en brandweermensen hebben aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling. Volgens Dros zijn zij ‘door het oog van de naald’ gekropen. Hij spreekt van ‘een geweldexplosie’, waarbij ernstige gewonden hadden kunnen vallen. ,,Dit is zeer lafhartig gedrag.” De politiechef vraagt zich af waar de ouders in het hele verhaal zijn gebleven. De groep van 70 jongeren was te groot om tijdens de jaarwisseling aanhoudingen te verrichten. ,,Ik wil dat de onderste steen boven komt.”

Tweede Kamer aan zet

Het incident in Ede onderstreept volgens Hubert Bruls, de regioburgemeester van Oost-Nederland dat het vuurwerkverbod onvermijdelijk is. ,,De bal ligt daarvoor nu bij de Tweede Kamer.”



Het aantal incidenten met vuurwerk en branden in Oost-Nederland is gestegen. Ondanks de kolossale inzet van politiemensen, ruim 1200 en alle preventieve maatregelen om van oud en nieuw een feestje te maken.



Bruls: ,,Vuurwerk is de angel. Als je niets meer mag gooien is het op straat niet meer leuk. Gelukkig verandert de publieke opinie over vuurwerk. Ook al is de commissaris van de koning in Gelderland de laatste der Mohikanen die het niet wil verbieden.”