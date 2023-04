Groot tekort aan leraren voor vluchtelingen in Ede: kinderen gaan nog maar halve lesweken naar school

indebuurt.nl Hierom kom je bij Arnhemse winkeliers een kartonnen 'man' in rood jasje tegen

Wie afgelopen dagen in de binnenstad van Arnhem was heeft hem misschien gespot: een afbeelding van een man in een rood jasje met gele stropdas. De print op karton staat in verschillende winkeletalages en horecazaken te shinen. Wat doet die man daar en wie is het?