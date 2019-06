Grootschalige controle op camping De Goudsberg bij Lunteren

Gemeente en politie kijken onder meer of er illegaal gewoond wordt. Aanleiding is een aantal klachten over De Goudsberg. De actie wordt ondersteund door het Ariadne Project van de provincie Gelderland , dat ondermijnende criminaliteit op vakantieparken moet tegengaan.

Strijd tegen permanente bewoning

Ede bindt al langer de strijd aan met (semi-)permanente bewoning van recreatiewoningen. De Goudsberg liet lange tijd honderden Oost-Europeanen op het park wonen, zeer tegen de zin van de gemeente.



De chalets waar deze arbeiders in woonden, zijn nu weg. Volgens de gemeente zijn er echter signalen dat in huisjes nog altijd arbeidsmigranten wonen. Daarnaast is er ontevredenheid over faciliteiten die verwaarloosd of gesloten worden.



Ede wil na vandaag met het de eigenaars van het recreatiepark om tafel om te kijken naar de toekomst van het park, dat dan volledig toegespitst wordt op recreatief gebruik.



Daarnaast wil de gemeente nadrukkelijk praten over veiligheid en leefbaarheid in het gebied.