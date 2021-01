Grote BMW komt in sloot terecht, bestuurder was spoorloos, maar meldt zich toch

Kijken in de etalage, bestellen en dan laten bezorgen: ‘Gelukkig hebben we een grote etalage’

13 januari BENNEKOM/ WAGENINGEN/ RHENEN - De etalage van Modehuis De Windt in de Hoogstraat in Wageningen staat vol met genummerde items. Van nummer 1, een sweater die nu 45 euro kost in plaats van 89,95 tot nummer 122, een mantel afgeprijsd van 219,99 euro tot 169 euro.