Grote brand bij cocktailbar Yucatan in centrum van Ede

De brand in het etablissement dat deel uit maakt van uitgaanscentrum Museumplein brak uit rond 00.45 uur. Het was onduidelijk of er nog mensen in de bar aanwezig waren toen de brand ontstond.



De brandweer maakte om 02.30 bekend dat de brand geblust was, en er niemand bij de brand gewond is geraakt. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.