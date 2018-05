Grote brand in Ede legt school compleet in de as

Kans dat lammeren in Ede gedood zijn door wolf erg klein: 'Geen signalen voor'

22 mei EDE - De kans dat de opengereten schapen van Bart Kemp aangevallen zijn door een wolf, is volgens Maurice La Haye van Wolven in Nederland erg klein. De biologische schapenboer trof twee van zijn lammeren afgelopen weekend dood aan in zijn weiland. Beide gedood door beten in de nek.