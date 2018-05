Grote brand op school in Ede lijkt ontstaan in praktijklokalen

Gelukkig in Bennekom

13:11 Stephanie Kelderman zit even, lekker in de zon, te lunchen bij de muziekkoepel in Bennekom. ,,Ik werk bij de Lidl hier vlakbij maar woon op dit moment in Ede. Maar ik ben een Bennekoms meisje dus heel blij dat ik eind dit jaar weer in Bennekom ga wonen. In dit dorp hoor ik en ben ik het gelukkigst.''