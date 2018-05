Grote brand uitgebroken bij techniekopleider in Ede: sluit ramen en deuren

Het vuur in het deels houten pand wordt steeds groter. Mensen uit de wijde omgeving, zoals Bennekom, Veenendaal en Wageningen, melden op social media de rookwolken te zien. De vlammen slaan tientallen meters hoog uit het pand.



Brandweermannen konden het pand om 01.00 uur nog niet betreden. Dat was nog te gevaarlijk.



De brandweer roept mensen op hun ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. Ook is er een NL-alert gestuurd aan omwonenden.



Om 00.45 meldt de brandweer met meerdere meetploegen de rookverspreiding in kaart te brengen.



Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brand lijkt het pand volledig te hebben verwoest. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.