Grote schade door plofkraak Ede: daders vluchten op scooter

Enkelband contro­leert patiënten ziekenhuis Ede: bewegen ze genoeg, te veel of te weinig?

8:15 EDE - Patiënten gaan vaak conditioneel achteruit als ze in het ziekenhuis verblijven. Onnodig, vinden ze in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Met een enkelband controleert het ziekenhuis of de patiënt voldoende beweegt. Of juist te veel.