Grote stroomstoring in Ede gaat nog uren duren

Kaj Hendriks twijfelt over reserverol richting Tokio; oogstmaan­den voor Ruben Knab

10 april BENNEKOM/WAGENINGEN - Het Europees kampioenschap roeien in Italië is dit weekeinde voor de Holland Acht de eerste krachtmeting sinds tijden. Bennekommer Ruben Knab kijkt, op weg naar de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio, uit naar het eerste piekmoment van 2021. Kaj Hendriks valt juist net buiten de boot. De Wageninger hoopt op een wonder en hinkt op twee gedachten.