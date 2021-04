Grote stroomstoring in Ede, ook Pallas Athene getroffen: ‘Bij gebrek aan koffie leven we tijdelijk op water’

Kamperen met dit weer? ‘Heerlijk, we hebben zelfs vloerver­war­ming’

5 april EDE - Overal blije gezichten, want het kampeerseizoen is weer begonnen. Camping De Oldenhove aan de Goorsteeg in Ede heeft nog nooit zo vol gestaan met Pasen. 55 van de 75 kampeerplekken zijn er bezet.