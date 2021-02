Gruwelafpersing eigenaar restaurant Ede: Brabander (35) blijft vast zitten, medeverdachte op vrije voeten

Verdachte die man met brandblus­ser op hoofd sloeg is spoorloos

30 januari LUNTEREN - Waar is de bewoner van een opvangcentrum in Lunteren die vorig jaar oktober betrokken was bij een vechtpartij? De 50-jarige man moest vrijdagmiddag bij de politierechter in Arnhem terechtstaan, maar hij kwam niet opdagen.