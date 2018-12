Gruwelijke mishandeling varkens bij fokkerij in Lunteren

Bennekoms regenwater niet meer in het riool, maar in de tuin

6 december BENNEKOM - Het regenwater in Bennekom-Oost wordt in de toekomst gebruikt om de tuinen van de inwoners van voldoende water te voorzien. Het verdwijnt dus niet meer in het riool. Dat is althans de mogelijkheid die 1.750 huishoudens in het gebied krijgen van de gemeente Ede. Deelname is gratis.