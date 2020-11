Handelaar in zwaar illegaal vuurwerk zet advertentie en krijgt politie op bezoek

De man werd dinsdag aangehouden door agenten die hem konden achterhalen na een advertentie op een digitale berichtenservice. Ze betrapten hem op heterdaad op de Ottostraat op het bedrijventerrein Frankeneng in Ede terwijl hij 150 stuks Cobra vuurwerk en duizend stuks nitraatvuurwerk in zijn auto had. Bijna 25 kilo hoogst explosief vuurwerk is door de politie in beslag genomen.

Anonieme tips

In containers aan de Van Dijkhuizenstraat in Nijkerkerveen vond de politie 330 kilo illegaal vuurwerk. Een 50-jarige man uit de gemeente Nijkerk is aangehouden in verband met de vondst. De politie kwam de partij op het spoor na een anonieme tip.



Aan de Boutlaan in Herwijnen werden 600 cobra’s gevonden. Die lagen opgeslagen in een schuur. Een 25-jarige man uit die plaats is aangehouden. Ook daar leidde een anonieme tip tot de vondst.



De politie waarschuwt dat de opslag van illegaal vuurwerk in woonwijken gevaarlijk is voor de buurt. Mensen die gepakt worden met illegaal vuurwerk krijgen een strafblad.