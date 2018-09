Harde wind zit parachutisten dwars

Welkom in de kast op de Christelij­ke Hogeschool Ede

7:23 Op het introfestival van de Christelijke Hogeschool Ede stond gistermiddag een interactief kunstproject. In een kleine kast konden bezoekers even in de wereld stappen van een homoseksueel-, lesbisch-, biseksueel- of transgenderpersoon om te ervaren hoe het is om ‘echt’ in de kast te zitten.