Harde wind plaagt lammetjesdagen Ede

,,Uit voorzorg‘’, zegt secretaris Ingeborg Kriegsman. ,,De tent heeft het uiteindelijk gehouden en alles is rustig verlopen. Er waren nog zo'n dertig bezoekers aanwezig en die hebben even beschutting gezocht en gevonden bij de schaapskooi.Al eerder op de dag hadden we de tent extra gezekerd omdat we wisten dat er sterke wind verwacht werd.’’

Zondag

De traditionele eerste lammetjesdag verliep verder heel plezierig. ,,De kudde op de Ginkelse Heide telt 150 lammetjes en we hebben honderden beschuiten met muisjes uitgedeeld aan de bezoekers.’’ In principe is er morgen (zondag) weer kraambezoek mogelijk bij de schaapskudde. Kriegsman zaterdagavond: ,,We verwachten nu dat het door kan kan gaan, maar we houden het weer uiteraard wel in de gaten.’’