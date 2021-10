Harskampers en Afghaanse evacués voetballen met en tegen elkaar

Faunabe­scher­ming looft 5000 euro uit voor gouden tip over schutter van wolf in Stroe: ‘Dit is een misdaad’

15 oktober STROE - Degene die de gouden tip heeft over wie wolf GW1490m heeft gedood en in Stroe heeft gedumpt, kan een bedrag van 5000 euro bijschrijven op zijn of haar bankrekening. De Faunabescherming heeft dat tipgeld uitgeloofd.