Hei plukken is verboden, maar op de Hoge Veluwe mag het straks twee dagen

De heide staat weer prachtig in bloei. De paarse pracht trekt veel bezoekers en velen van hen zouden best een bosje van deze bloeiende struiken op tafel willen zetten. Hei plukken is vanwege natuurwetgeving verboden. Wie het toch doet, riskeert een boete. Op 24 en 25 augustus mag je echter op een perceel in Nationaal Park De Hoge Veluwe ter ere van de Heideweek legaal een bosje bloeiende hei snijden. Boswachter Henk Ruseler legt uit hoe dat kan.

Hoe zit dat?

,,Officieel mag je inderdaad geen heide plukken; net zo min als je een boompje mag omzagen. Toch mag je bij ons voor kerst een dennenboompje omzagen voor thuis. Datzelfde hebben we nu bedacht voor de hei. We hebben een perceel oude hei van ongeveer een hectare, dat we in het kader van de verjonging willen maaien. Dan is het toch leuk om de mensen een bosje te laten snijden voor thuis op tafel?’’

Heeft de actie ook een doel?

,,We hopen hiermee de bezoekers wat dichter bij het beheer van onze terreinen te brengen. De Vereniging Vrijwilligers Hoge Veluwe helpt de mensen met het plukken, maar vertelt ook over hoe we de heide beheren. Want je kunt niet zomaar alle heide maaien. Sommige sprinkhanen en vogeltjes houden juist weer van oude heide, dus daar moet je bij het beheer rekening mee houden.’’

Kan iedereen de hei gaan plukken?

,,Iedereen die een toegangskaartje voor het park heeft gekocht kan een bosje plukken. Of misschien zelfs twee. Alleen moet je wel met de fiets of lopend naar het veld gaan. Daar hebben we bewust voor gekozen. Zo krijg je ook geen file met auto's bij het plukveld. Voor wie niet kan lopen of fietsen rijdt Wouter Hazeleger met zijn huifkar regelmatig van het centrum van het park naar het bewuste heideveld.’’

De hei staat er wel mooi bij hè....

,,Hij is ontzettend mooi dit jaar. De regen van de laatste tijd heeft daar goed aan bijgedragen. Het contrast met vorig jaar is groot, want toen bloeide de heide door de droogte vrij slecht. Ik had ‘Hei is er voor jou’, zoals we het plukken hebben genoemd, eigenlijk toen al voor de eerste keer willen houden. Maar ja, bruine hei plukt natuurlijk niemand.’’