Heideweek in Ede gaat door: ‘Alle artiesten zijn geboekt’

Tuinkabou­ters gezocht voor het Bennekomse kabouter­pad

23 april Bennekom - Er is eigenlijk geen betere plek om een kabouterpad te lopen dan in het Hoekelumse bos. Boerderij Hoekelum is momenteel het pad aan het inrichten. In de tussentijd mag iedereen grote en kleine tuinkabouters doneren: hoe meer, hoe leuker.