Heideweek in Ede gaat door: ‘Vertrouwen in dat in augustus in ieder geval iets mogelijk is’

De Heideweek is een jaarlijkse reeks evenementen in Ede. Door de coronamaatregelen kon de editie van 2020 geen doorgang vinden, maar in augustus 2021 moet het eindelijk weer lukken. ‘De stichting gaat ervoor. Weliswaar in sterk afgeslankte vorm', stelt Heideweek.

‘Niemand weet hoe de Covid-vlag tegen die tijd wappert, maar het bestuur heeft er op grond van het door de overheid geschetste stappenplan én de resultaten van de Fieldlab testevenementen, vertrouwen in dat in augustus in ieder geval iets mogelijk is.’

Focus op het Kuiperplein

Er wordt gemikt op evenementen op het Kuiperplein in Ede, waar het mogelijk is om conform alle maatregelen een feest te organiseren. Er wordt gewerkt met fysieke in- en uitgangscontroles. Om alle bezoekersstromen in goede banen te leiden, wordt gewerkt met tickets.

De doorgang, al dan niet in aangepaste vorm, is een flinke opsteker voor liefhebbers van festivals in de regio. Begin deze maand werd bekend dat Rijnweek in Rhenen niet door kon gaan.

Later meer.