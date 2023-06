Helder weer in Ede vandaag

Samen gevlucht uit Oekraïne: Ali mag blijven werken, zijn broer moet naar azc: ‘Ik durf niet meer te dromen over toekomst’

De onzekerheid vreet aan hen. De broers Munqith (26) en Ali al Furaji (33) zijn onafscheidelijk sinds ze het oorlogsgeweld in Oekraïne ontvluchtten. Samen werken ze in Ede. Maar nu mag de een daar blijven werken en dreigt voor de ander een uitkering én een verblijf in een azc. ,,Dit is uiterst dubieus.”