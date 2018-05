Heli's uit 7 landen redden gestrande straaljagerpiloten op Ederheide

OM: Vier jaar cel voor steekpar­tij na ruzie op de fiets

24 mei ARNHEM/EDE - Justitie wil dat een 23-jarige Edenaar jaar vier jaar de cel in gaat nadat hij in de nacht van 10 februari een plaatsgenoot met een mes tweemaal in de buik stak. Een jaar van die straf zou voorwaardelijk zijn.