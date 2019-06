Helm Aldi-overvaller lag op vluchtroute, nog geen nieuwe tips of videobeelden

Nederlan­ders druk met plofkraken in Duitsland: dit jaar al 82 kraken met Nederland­se link

6:55 NIJMEGEN - In hun verbeten jacht op plofkrakers werken de Nederlandse en Duitse politie steeds intensiever samen. Vorig jaar werden in Nederland 98 verdachten opgepakt. Van hen waren er 49 betrokken bij het kraken van pinautomaten in Duitsland.