Hendrik noemt zich redder van rijdende Franse kunst: ‘Ik kom uit zo’n nest van autogekken’

De liefde voor Franse auto’s en met name de merken Citroën en Peugeot zit heel diep bij de 27-jarige. Al sinds hij zich kan herinneren, vindt hij de techniek in en aan een auto mateloos boeiend.



,,Ik kom uit zo’n nest van autogekken,’’ vertelt hij. ,,Als jochie had ik al in de gaten hoe bolveren werkten. Die ben ik gaan schetsen om dat nog meer te begrijpen.’’



Twee jaar geleden vond hij die tekeningen terug. ,,Die bleken precies te kloppen met de techniek zoals die is toegepast in de modellen DS, XM en SM van Citroën.’’