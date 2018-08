Henk Westbroek kon alleen in Edes ziekenhuis terecht

Swapfiets wil ook Ede en Wageningen veroveren

16:17 EDE/WAGENINGEN - De Swapfiets, een huurfiets met een kenmerkende blauwe voorband, is over enkele dagen in Wageningen en Ede verkrijgbaar. In andere steden is het rijwiel mateloos populair. Ook hier wil Swapfiets straks ongeveer 2.000 exemplaren hebben rondrijden.