Het bijzondere nest van de Covid-19 merel

Schuwe bosvogel

De merel is daar een mooi voorbeeld van. Als schuwe bosvogel heeft hij lang geleden zijn eigenlijke leefgebied verlaten. Al in mijn kinderjaren was hij een vaste bezoeker in onze tuin. Sindsdien zijn vele andere diersoorten de merel gevolgd op weg naar de stad.



Tegenwoordig broeden slechtvalken bovenop het Erasmus MC in Rotterdam en jagen vossen in Haagse achtertuinen. Laatst kreeg ik zelfs een melding over een bever die zich in Almere had gevestigd.