Het broeit tussen ‘boeren en Molukkers’ in Barneveld, die elkaar met messen te lijf willen gaan

Staatsse­cre­ta­ris Keijzer steekt 375.00 euro in het midden- en kleinbe­drijf in de Vallei

26 november EDE - Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken, steekt de komende drie jaar 375.000 euro in het midden- en kleinbedrijf in de Vallei. Het geld is bedoeld voor initiatieven die het MKB een extra impuls geven.