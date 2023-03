Het moet ook lékker zijn op Smaakpark

En dat lukte zaterdag, bij het eerste Plan(eet)aardig festival in de prachtige entourage van de oude militaire schermzaal waar het Smaakpark te vinden is. Veldman: ,,En we kiezen ook voor lekker lokaal voedsel, onder meer via Streekwaar dat in Ede en Wageningen zijn wortels heeft.’’ Smaakpark, ontsproten aan het brein van de initiatiefnemers Christiaan Weij en Petra Busser, heeft een moeilijke start meegemaakt door de coronabeperkingen. ,Veenman: ,,Maar mensen uit hele hele land weten ons inmiddels prima te vinden. We merken ook dat de inwoners van Ede en omgeving ons beginnen te ontdekken.’’

Lees ook Play Van slachten tot schaften op het Edese Smaakpark

Patatje, gans en varken

Veenman: ,,Wie hier eenmaal komt is enthousiast. Ons idee wint aan kracht als mensen het echt ook lekker vinden. En dat kan ook. Mensen zijn verrast dat ze hier ook een smakelijk krokant gefermenteerd patatje kunnen eten. En er staat ook gans op het menu, daar zijn er zoveel van en ze richten her en der zoveel schade aan dat de natuur er bij gebaat is als we ze voor een deel opeten. Dat geldt ook voor de varkens die we hier bij het Smaakpark houden. We knuffelen ze heel vaak, ze krijgen lekker eten en hebben echt een mooi leven hier. Maar uiteindelijk belanden ze toch ook bij ons op de borden. Daar staan mensen soms van te kijken.’’

World Food Center

Het Smaakpark is doordeweeks vaak geopend voor groepen die workshops volgen. Op vrijdag, zaterdag en vanaf medio maart ook zondag is iedereen welkom voor een lunch, drankje of diner.

Of het veelbesproken World Food Center er nu komt of niet, Smaakpark heeft alle vertrouwen in een mooie toekomst op het kazerneterrein aan der Verbindelaarsweg. Veenman: ,,We proberen vaak iets uit, maar als het niet lekker is dan serveren we het niet.’’