Het Oude Politiebureau in Ede gaat verder als Moeke

Getuigen over dreigende situatie in trein bij Veenendaal: ‘Ik dacht: Wat een rare gast’

15:38 VEENENDAAL - De man die aan het begin van de middag door de politie uit een trein werd gehaald op station Veenendaal-De Klomp, viel reizigers lastig en kwam agressief over. De politie vroeg reizigers vervolgens of ze de man met een tas of pakketje hadden gezien.