Hij blijft voorlopig: ‘Hoera, hang de vlag uit voor de wolf!’

Maaltijdbe­zor­ger beroofd in Ede-Zuid

27 december EDE - Een maaltijdbezorger is vanavond beroofd in de omgeving van de Willem Marislaan in Ede-Zuid. Dat meldt de politie om 20.15 uur onder meer via Burgernet. De daders zouden twee personen zijn van 20 tot 30 jaar die er vandoor gingen op een scooter.