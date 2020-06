Hij zou nooit zijn diploma halen, maar Job uit Ede is geslaagd: ‘Voor school had m'n ziekte veel impact’

het virus en ik ‘Vogelspot­ten is heel simpel: hoe meer je weet, hoe meer je ziet’

9 juni LUNTEREN - Vogelspotter Sander Bijsterbosch kan zijn geluk niet op. De Facebookgroep over het determineren van vogels, waar de 19-jarige Lunterenaar beheerder van is, ontplofte in ledental sinds de uitbraak van het coronavirus.