Hijskraan valt om op Parkweg in Ede

Edese autovernie­lers blijven spoorloos; deel gedupeer­den draait zelf op voor schade

7:01 EDE - De vandalen die in de nacht van 14 op 15 december 2019 dertig auto’s vernielden, lopen nog steeds vrij rond. De kans is groot dat ze nooit worden gegrepen. De schade is in veel gevallen voor de gedupeerden.