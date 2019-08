Historisch vliegtuigje dat mee zou doen in Ede loopt schade op bij landing op Midden-Zeeland

Prins Charles en prinses Beatrix bij luchtlan­din­gen Ede

16:46 EDE - De Britse troonopvolger Prins Charles, officieel The Prince of Wales genoemd, en prinses Beatrix wonen op 21 september de Airborne Luchtlandingen en Herdenking in Ede bij. Ook zijn er enkele veteranen die in 1944 meevochten in de strijd tegen de Duitse bezetter aanwezig.