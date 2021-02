Hobbeldebobbel: op de A30 is het flink gaten ontwijken tussen Barneveld en Ede

Op de Veluwe rijden we nog altijd niet massaal op de KeoBike, hoe kan dat toch?

6 februari Te weinig mensen op de Veluwe maken gebruik van de KeoBike. De leenfiets van vervoersbedrijf Keolis is daarmee na vijf jaar nog altijd geen succes. Inmiddels is het concept ook geen onderdeel meer van het openbaar vervoer in deze regio. Heeft de KeoBike daarmee nog wel een toekomst?