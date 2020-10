Hoe de kerk homoseksualiteit probeert te ‘genezen’: ‘Ik ben psychologisch kapotgemaakt’

Vanuit een kleine zaal in de kerk klinkt luid geschreeuw. Evenals onverstaanbaar gepraat, ook wel ‘tongentaal’ genoemd. Volwassen mannen en vrouwen vormen een kring en raken de persoon in het midden aan met hun handen.



Eén ding staat vast: de kwade geest die in het lichaam zit, moet verdwijnen om te kunnen ‘genezen’.



Onder strenggelovigen wordt homoseksualiteit nog altijd als iets zondigs gezien. Iets dat zondig of verkeerd is, kun je veranderen of genezen, is de gedachte. Dat gebeurt lang niet altijd met extreme sessies, met geschreeuw en handoplegging, maar ook met gebed.



De Gelderlander dook in de wereld van geloofsgemeenschappen en hulpinstanties die op basis van Bijbelteksten geloven dat het mogelijk is van geaardheid te veranderen.