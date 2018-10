Hoe een werkstraf een leven kan veranderen: ‘Weekje weg met de kids zit er niet in’

Ederveen heeft in 2021 twee nieuwe schoolge­bou­wen

EDERVEEN - Ederveen herbergt op dit moment twee basisscholen met een verouderd gebouw. Zowel de reformatorische Calvijnschool als de hervormde Julianaschool zit in een pand dat al langer niet voldoet aan de eisen van deze tijd. Jaren is gepraat over nieuwbouw. Nu komt die er echt aan. In 2020 heeft de Calvijnschool een splinternieuw gebouw; een jaar later gaan ook de kinderen van de Julianaschool naar een nieuw pand.