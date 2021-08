Hoge Veluwe laat vanwege kritiek toch dna-onderzoek doen op dode moeflon: ‘Maar uitkomst staat al vast’

Update Grote zoektocht in Wekerom naar vermiste 19-jarige vrouw geslaagd

8 augustus LUNTEREN/WEKEROM - Bij het Wekeromse Zand in Wekerom is zondagavond een grote zoektocht geweest om een 19-jarige vrouw te vinden. Zij werd sinds vanmiddag vermist en was voor het laatst gezien in Lunteren. Ze is tegen 20.00 uur in goede gezondheid aangetroffen.