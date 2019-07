Hoge Veluwe weert wolf met metershoge hekken: ‘Nederland is ongeschikt voor dat dier’

Bewoners betrappen dief in slaapkamer en vluchtend op schutting

3 juli ARNHEM - Een 46-jarige verslaafde man uit Ede moet twee jaar cel krijgen in verband met woninginbraken waarbij hij betrokken was in Ede en De Klomp. Dat vindt de officier van justitie in Arnhem, die dat woensdag eiste.