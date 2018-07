Hoge Veluwe wil angst voor bosbrand niet aanwakkeren

Video Zo zou het World Food Center in Ede er uit kunnen gaan zien

25 juli EDE - De contouren van het World Food Center (WFC) op de kazerneterreinen in Ede krijgen steeds meer vorm. Eind augustus moet het masterplan voor het gebied 90 procent klaar zijn. Begin oktober is de presentatie van de definitieve plannen. In 2021 moet het WFC de poorten openen voor het publiek.