Hogere accijns op sigaretten treft meer dan 10.000 inwoners Ede

Natuur van nabij Wel en wee van vlinders in de Bennekomse Meent

Het gaat slecht met de insecten, maar niet overal. Samen met andere vrijwilligers tel ik al ruim dertig jaar vlinders in de Bennekomse Meent, een bloemrijk natuurgrasland tussen Bennekom en Veenendaal. Zo’n 33 jaar wekelijks vlinders tellen leverde in totaal 29.719 exemplaren op, verdeeld over 27 soorten.