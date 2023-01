Hondeneigenaren in Bennekom blij met terugkeer hekken losloopgebied: ‘Het is hier weer een stuk veiliger’

Het hondenlosloopgebied tussen de Heidelaan en de Vossenweg in Bennekom is weer in de oude staat hersteld. Hondenbezitters reageerden verbolgen toen de gemeente Ede de toegangshekken afgelopen voorjaar liet verwijderen.

,,Het heeft lang geduurd”, verzucht Jan Hille Ris Lambers namens de hondeneigenaren over het uiteindelijk terugplaatsen van de hekken. ,,In april en mei is alles verwijderd. Eerst de hekken, later ook de toegangspoorten en de palenconstructies.” Lambers en de zijnen waren onder meer bang dat honden zonder hek de drukke weg op konden rennen. Ze namen het de gemeente kwalijk dat zonder overleg tot actie werd overgegaan.

In 2019 waren alle partijen nog langdurig in conclaaf om de hekken neer te zetten. Een actie met Ede Doet-bonnen maakte destijds de financiering mede mogelijk.

Overlast niet aangetoond

Drie aanwonenden van het losloopgebied hadden eerder geklaagd over stankoverlast. Lambers: ,,Aanvankelijk kwamen we na het weghalen van die toegangshekken maar niet in contact met de nieuw aangetreden wethouder (Arnold Versteeg, red.). We hadden wel steeds het idee dat we sterk stonden. Halfweg het jaar erkende de wethouder dat niet kon worden aangetoond dat er sprake was van overlast.”

Quote De gemeente had de kosten die zijn gemaakt om de hekken weg te halen zinvoller besteed Jan Hille Ris Lambers

Er werd van afgezien alsnog metingen te verrichten. Er is daarna gepraat met allerlei betrokkenen. De uitkomst: een vergunningaanvraag voor herplaatsing van de hekken. Lambers: ,,Daar ging tijd overheen, tegenstanders konden officieel bezwaar maken. In december hoorden we van de gemeente dat ze de hekken zou terugplaatsen.”

Ook gevaar voor fietsers

Lambers: ,,Het is fijn dat baasjes weer op een veiliger plek hun honden uitlaten. Zonder het gevaar te lopen dat de dieren de Vossenweg, Heidelaan of de nog drukkere Edeseweg oplopen. Ook voorbijgangers op de fiets zouden lelijk ten val kunnen komen bij een botsing.”

De Bennekommer gaat ervan uit dat de kou nu uit de lucht is. ,,De terugplaatsing is geen reden tot een feestje. De gemeente had de kosten die zijn gemaakt om de hekken weg te halen zinvoller kunnen besteden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.