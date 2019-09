Hondenplons niet meer weg te denken uit Bennekom

Het is inmiddels een mooie traditie geworden, vertelt Gerrit Beek van het bad dat dit jaar een halve eeuw bestaat. Wanneer het zwemseizoen voorbij is, mogen de honden nog een keer naar binnen. ,,Dit is alweer de achtste keer dat we deze hondenplons houden”, vertelt hij.



,,En de belangstelling is elke keer weer groot. Ik krijg vaak al dagen van tevoren telefoontjes of mails met de vraag of het wel doorgaat.”