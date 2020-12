Honderd scholieren naar huis gestuurd en roc in Ede twee dagen dicht vanwege ‘onplezierig bericht’

,,Op woensdagavond kregen we een bericht dat we niet vertrouwden. Op donderdagochtend volgde een twee bericht”, vertelt Van Dijk. Hij noemt de inhoud niet dreigend, maar wel ‘onplezierig’.

Geen enkel risico

Met in het achterhoofd de dreiging bij ROC Rivor in Tiel en Geldermalsen, waar woensdagmiddag vierhonderd leerlingen en medewerkers naar huis werden gestuurd vanwege een dreigement met een wapen, besloot de school geen enkel risico te nemen.

Naar school

Bij de roc's in Tiel en Geldermalsen kwam de bedreiging binnen op itslearning. Dit is een intern communicatieplatform waar studenten en docenten gebruik van maken. In Ede, verzekert Van Dijk, was dit niet het geval. Op welk manier het wel binnenkwam, laat de voorzitter in het midden.