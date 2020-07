Honderden huishoudens zonder stroom door storing in Ede

video Een hele Ginkelse Heide voor honderd man: drukte blijft uit bij Black Lives Mat­ter-demonstra­tie in Ede

11 juli EDE - De Black Lives Matter-demonstratie in Ede trok zaterdag zo’n honderd mensen naar de Ginkelse Heide. Dat was veel minder dan waar de organisatie op hoopte. Het protest verliep vreedzaam en voor de demonstranten was meer dan voldoende ruimte zich te houden aan de 1,5 meterregel.